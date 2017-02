La politica nonviolenta per la pace

La nonviolenza entra in Chiesa, con il messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale per la Pace di quest’anno. Apriamo lo spazio a un confronto di opinioni e di riflessioni.

Il messaggio di papa Francesco mi ha procurato una grande gioia: l’attendevo da 50 anni! Speravo, infatti, che il Concilio dopo la Pacem in terris facesse un passo avanti; non fu così. Il concetto di nonviolenza non apparve. Furono dette tante parole, ma non questa decisiva.

Ora questa parola nel messaggio papale ricorre 15 volte, spesso associata al qualificativo: attiva. Ciò significa una grande acquisizione storica, rivoluzionaria, perché segna il passaggio dall’amore individuale o interpersonale all’amore politico, nel senso più lato possibile. Infatti, i nonviolenti, o gli amici della nonviolenza, devono tendere a provvedere all’esistenza, alla liberazione, allo sviluppo e alla compresenza di tutti gli esseri, compresa la Madre Terra.

Vi sono poi tanti altri punti che caratterizzano positivamente questo messaggio: in primo luogo, la concezione di Dio, il cui nome è Pace, come affermava Dionigi l’areopagita. E per questo è Dio di tutte le religioni, di tutta l’umanità e dell’intero universo. Poi si rivaluta Gesù come l’esempio più fulgido di amore nonviolento, per l’avvento del Regno di Pace. Ancora suscita motivi di plauso la condanna della guerra e della corsa agli armamenti e dei signori della guerra; l’appello per il disarmo, soprattutto quello nucleare; la supplica per la fine della violenza domestica e contro gli abusi su donne e bambini. La nonviolenza è stile di vita personale e politico: tutte/i possono e debbono essere protagoniste/i e artigiane/i della nonviolenza.

Tuttavia, se desideriamo essere amici della nonviolenza e amanti della verità, urge anche esplicitare, con la parresia che deve contraddistinguerci, alcuni motivi di critica, spero costruttiva. A mio parere sono tre e riguardano: l’articolo del titolo; la mancanza almeno di due nomi significativi per la nonviolenza; e, infine, una carenza istituzionale.