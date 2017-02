Rapport du monitoring de la situation socio-politique, economique et securitaire dans la province du Kasai Occidental demembre

Le présent rapport est élaboré et présenté par le Réseau « Jeunes dans le Monde pour la Paix » (RJMP en sigle), une Organisation Point Focal de l’AETA (Agir pour des Elections Transparentes et Apaisées) et membre du Réseau Pax Christi International.

Le RJMP est présent dans 7 anciennes Provinces de la RDC (Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga, Kinshasa, Nord-Kivu et Sud-Kivu) et est solidement installé dans l’ancienne Province du Kasaï Occidental avec des noyaux locaux dans tous les Territoires et toutes les Villes ainsi que dans plusieurs secteurs et chefferies.

La situation décrite dans le présent rapport est consécutive aux deux récents événements majeurs : 1) le conflit entre le gouvernement congolais et la milice du Chef coutumier Kamuina Nsapu ; 2) la fin du mandat du Président Joseph Kabila à 23h59 du 19 décembre 2016 sans oublier la promulgation du Gouvernement Samy Badibanga.

Dans l’espace, notre rapport est subdivisé en deux grandes parties, à savoir, la Province du Kasaï et celle du Kasaï Central avec des sous-divisions internes (Ville, Territoires et/ou Secteurs) tandis que dans le temps, il mentionne les trois périodes suivantes: avant la date du 19, le 19 et le 20 décembre 2016, ainsi qu’après cette dernière date.