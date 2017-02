Palestina libera - Risoluzioni ONU

Le Risoluzioni ONU non rispettate da ISRAELE sono 70 in 70 anni.

Eccone alcune riguardanti i maggiori nodi irrisolti del conflitto in

* Palestina e Paesi confinanti:

* Assemblea Generale risoluzione 194 (1947): profughi palestinesi hanno il diritto di tornare alle loro case in Israele;

* – Risoluzione 242 (1967): l’occupazione israeliana della Palestina è illegale;

– Risoluzione 252 (1968): dichiara nulli gli atti di Israele volti a unificare Gerusalemme come capitale ebraica;

– Risoluzione 313 (1972): chiede ad Israele di fermare gli attacchi contro il Libano;

nulla e chiede che Israele revochi immediatamente la sua decisione;

– Risoluzione 517 (1982): censura Israele per non obbedire alle risoluzioni ONU e gli chiede di ritirare le sue forze dal Libano;

– Risoluzione 573 (1985): condanna vigorosamente Israele per i bombardamenti in Tunisia durante l’attacco alla sede dell’OLP;

– Risoluzione 681 (1990): deplora la ripresa israeliana della deportazione dei palestinesi;

– Risoluzione 1397 (2002): afferma una visione di una regione in cui due Stati, Israele e Palestina, vivono fianco a fianco all’interno di frontiere sicure e riconosciute;

– La risoluzione dell’Assemblea generale ES-10/15 (2004): dichiara che il muro costruito all’interno dei territori occupati è contrario al diritto internazionale e chiede a Israele di demolirlo.