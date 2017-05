La cura del dolore

Qualche mese fa ho ricevuto da un amico molto caro, Roberto Tecchio, uno scritto dal titolo “La grazia dell’ictus”. Roberto ha subito un ictus nel febbraio 2014 e ha voluto raccontare ai suoi amici più cari come ha attraversato questa parte della sua vita, come la ha ascoltata. Sapevo quanto Roberto avesse voluto riflettere su questa sua esperienza per condividerla e anche quanto la sua professione di facilitatore, formatore sull’ascolto, esperto di focusing, lo avessero aiutato per elaborare quell’esperienza traumatica, ma non comprendevo come si potessero unire le parole grazia e ictus. Nella lettura queste due parole si sono unite: una debolezza, non solo del corpo, da cui sgorga una grazia. Questo è un racconto di sé, è un arco attraversato da tenerezza, dolce e tremenda fragilità, accoglienza che accomuna me, donna, a te, uomo.

Ho chiesto a Roberto di poter usare dei frammenti del suo scritto, dove parla in prima persona. Il coinvolgimento nel parlare di sé, dei momenti delle fasi dell’ictus, della percezione della paura, del sentirsi come gli animali con l’istinto della ricerca di un rifugio e poterne poi uscire, e il chiedersi come sarebbe stato il futuro da lì in avanti, occupano la prima parte dello scritto. Non è possibile riportarlo per intero, ho provato a selezionarne alcune parti, quelle che si schiudono a una presenza di sé che si prende cura del dolore, presenza “sacra” perché ascolta, innanzitutto e sopra tutto. Un dono che, per sbocciare, “attendeva e attende la carezza della Presenza come le gemme attendono quella della primavera” (cit. La grazia dell’ictus).

Paralisi

“Circa due anni fa, la parte destra del mio corpo è rimasta per qualche minuto completamente paralizzata a causa di un ictus cerebrale. Una seconda ischemia, a distanza di circa tredici ore, mentre ero in ospedale, mi lascia semi-paralizzato e incapace di parlare per una trentina di minuti. Questa esperienza, la più traumatica che io ricordi, prepara il terreno a un’altra, la più incredibile della mia vita. Quando i primi tempi mi capitava di condividere l’esperienza, era abbastanza facile parlare dell’ictus, ma un pudore m’impediva anche solo di accennare a quanto accaduto durante la focalizzazione. Eppure sotto pelle avvertivo che aveva senso farlo….”

“È un pomeriggio luminoso. Saranno trascorsi quattro o cinque giorni dal ritorno a casa. Mi siedo sul divano a gambe incrociate. Marisa si posiziona di fronte a me, a circa un metro. Chiudo gli occhi e si schiude un altro mondo, la ‘mia’ realtà interiore, un paesaggio familiare, sempre uguale eppure mai lo stesso... Porto l’attenzione al corpo e alle sue diverse aree,.. finché l’ambiente ove invitare la ‘mia’ paura non è pronto... La respirazione si è un po’ contratta e anche il viso. Ricevo queste prime reazioni.. Vado verso le sensazioni come fossero ospiti cui stringere la mano salutandole con un cordiale ciao, descrivendo a alta voce alla mia compagna cosa provo e come mi rapporto con ciò che provo. Comunicare così mi serve per stare puntualmente accanto al vissuto, e con ciò che è in grado di accogliere con fiducia; in un baleno mi si stampa davanti l’immagine dell’attimo in cui, alzandomi dalla sedia ergonomica, cominciai a cadere (ricordo della fase dell’ictus)... L’inatteso ricordo causa un repentino sconvolgimento: la superficiale paura che s’era affacciata è scalzata dal panico di quegli istanti... Inizio a piangere... Mi rendo conto che si tratta dello sgomento provato in quel momento... Mi apro al pianto... E mi sento come un padre che abbraccia amorevolmente il figlioletto tremante dopo una terribile caduta: gli occhi esperti del genitore accertano che non è niente di grave, il bimbo sta bene, ma quanto spavento!

Emozioni

L’intensità dell’emozione persiste… Seduto a gambe incrociate accolgo il tremore interno. In me avverto la stabilità della Presenza… Sì, posso fare spazio a ciò che si sta manifestando, anche se non so fin dove e per quanto potrò reggere quanto si sta liberando, che pare potenzialmente inesauribile, incontenibile... Piango e tremo... Mi lascio piangere e tremare... È come se ogni cellula dei miei tessuti stesse finalmente esprimendo il terrore dei secondi mentre cado, annaspo, disperatamente cerco un appiglio... Mi sembra d’esser di fronte alla paura primordiale, inscritta nel dna, la paura della fine della vita, della morte. Incredibile quanta energia è racchiusa, imprigionata nella e dalla paura! Mi fa pensare alla bomba atomica, alla potenza che si sprigiona dalla rottura dell’atomo... Scosso e commosso, è come se portassi in braccio me stesso bambino che piange e trema... Sono padre e figlio al tempo stesso, e ora mi accorgo dell’intrigante corrispondenza con la trinità: il Figlio (il ‘mio’corpo animale) è portato in braccio dal Padre (il ‘mio’ Sé), grazie alla forza dello Spirito (la ‘mia’ Presenza). Mentre provo a stare ai margini dell’intenso vissuto, la giusta distanza per non esserne travolto… improvvisamente avverto la presenza di una Presenza che mi comunica una benevolenza infinita e una fiducia assoluta. O meglio, quella Presenza non ha intenzione di comunicarmi nulla, piuttosto sono io che essendo esposto ad essa colgo. Non è una visione interiore. E non è una voce interiore.

È... come uno speleologo investito dai raggi del sole che filtrano attraverso uno squarcio apertosi sulla parete della buia caverna che sta esplorando...

È come se fossi di fronte a qualcosa di esterno a me accessibile soltanto all’interno di me... quando chiudo gli occhi interno ed esterno perdono i loro netti confini, e spesso, nelle focalizzazioni, laggiù nel basso ventre sento che le radici della ‘mia’ esistenza s’insinuano in un’oscurità fertile e brulicante di vita, un abisso che come un buco nero racchiude la storia dell’umanità e l’universo stesso... Ma quella Presenza era ed è, letteralmente, al di là di tutto questo. Il tremore diminuisce e mi rendo conto che il potente vissuto e la terribile paura che fino a poco fa mi abitavano potrebbero essere accolti e dispersi in quella dimensione altra come fossero meno di una goccia nell’oceano. Queste le parole che mi escono di bocca. Non afferrano l’essenza dell’esperienza, ma lì per lì non me ne vengono altre. Solo a posteriori, ripensandoci, troverò quelle calzanti: dinnanzi a quella Presenza ciò che stavo tanto intensamente vivendo era fatto della stessa inconsistente materia di cui sono fatti i sogni…

Accogliere il dolore

Ora il corpo si è acquietato completamente, esposto al benefico influsso di quella Natura che non voleva rassicurarmi, farmi capire qualcosa, farmi stare bene, perché non ce n’era alcun bisogno, perché era tutto così evidente. Quella finestra, non ne ricordo quando, si è richiusa, la Presenza è svanita e come ultimo atto invio un ringraziamento e un saluto all’immensità che mi abita, che ‘sono’...

La focalizzazione sarà durata tra i venti e i trenta minuti ed era stato davvero impressionante percepire quella benevolenza illimitata e, sopra ogni cosa, quella fiducia assoluta, perfetta, serena, inalterabile… Rammento bene che nei giorni successivi intuivo che l’incontro con quella Grazia aveva accresciuto la fiducia nella vita e nel ‘momento presente’ come null’altro avrebbe mai potuto fare. Ciò che risiede nelle regioni buie del ‘mio’ mondo interiore, oltre la soglia della coscienza, era stato toccato, fecondato, e prima o poi avrebbe portato frutto…

Ora vedo tutta la vicenda da un’altra prospettiva, e finalmente afferro compiutamente il significato dell’ictus nella mia vita. Sotto la pelle mi abita uno spirito felice, un’intuizione, uno slancio che mi muove verso la condivisione fedele dell’esperienza, come se la testimonianza in carne e ossa di un altro essere umano che mi ascolta fosse indispensabile per tener viva la memoria di quell’incontro che adesso sa di sacro... Sì, custodire questo tesoro richiede di condividerlo – e mi domando se non ci sia una spinta analoga alla radice dei riti religiosi…”

Un rito dove l’accoglienza della sofferenza svela un avvicinamento amoroso a sè stessi. Una rinascita poiché non getta via quello che di più spiacevole o tenebroso riveste emozioni. “Sono nato una seconda volta”, scrive Gibran, “quando il mio corpo e la mia anima s’innamorarono e si sposarono”.