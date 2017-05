Viscere di misericordia

Abbiamo incontrato Emma a Roma durante un laboratorio da lei condotto sul tema “Un tempo per la generatività e la misericordia”, aperto a donne e uomini. L’obiettivo dell’incontro era riflettere sul tema della generatività e della tenerezza come spazio (viscere) dell’umano, e non solo specifico della donna perché datrice di vita. Crediamo profondamente che il maschile oggi, nella società e nella Chiesa cattolica, sperimenti una seria difficoltà antropologica a dirsi e a parlare di sé; per troppo tempo abituato a parlare delle donne e al loro posto, favoriti da un silenzio del femminile, spesso imposto e non scelto.

Dagli anni Sessanta a oggi il femminile ha trovato un suo spazio più definito, nella società e nella Chiesa: accettando anche la sfida di non lasciare più che siano altri a parlare di sé, ma prendendo la parola, autorevole e responsabile, per raccontarsi, contribuendo così a una nuova narrazione del mondo, abitata dalla complessità e dalla pluralità.

Vogliamo, qui, offrire alcuni spunti che Emma ci ha proposto durante questo lavoro fatto con lei, per nutrire la reciprocità come spazio dialogico di rispetto, alla pari, della differenza; uno spazio che non è definito per sempre ma ogni volta, come una meravigliosa danza, chiede alle parti di fare un passo in avanti e due indietro o viceversa. Oggi l’incontro dei generi si gioca in un contesto di complessità e negare questo, ci impedisce di godere della reciprocità e dello scambio onesto tra uguali differenti.

Prima di proseguire la lettura, vi invitiamo a fare qualche profondo respiro, chiudendo gli occhi e ascoltando, brevemente, il nostro corpo. Quando ci sentiamo ‘collegati’, possiamo proseguire… Buon viaggio.

Patrizia Morgante

Tutti Generativi

Il nostro è un tempo che reclama fecondità e misericordia. Come mai abbiamo bisogno di speranza per continuare a nutrire la vita; a sanarla nei luoghi dove è minacciata, ferita e spezzata nella sua integrità. Animiamoci a vivere una vita personale e comunitaria più feconda, più generativa e più misericordiosa.

Le viscere (las entrañas) sono il luogo della profondità umana. Il dolore non è profondo fino a quando non attraversa le viscere e sembra romperle; la gioia non è piena se anche le viscere non vi partecipano. L’amore non raggiunge la verità se non scaturisce dalle viscere ed è in quel momento che sprigiona verità e incredibile tenerezza.

Le viscere come luogo simbolo della fecondità, come spazio per generare vita; le viscere come luogo della misericordia.

Essere fecondi è la vocazione della vita umana, animale e vegetale… forse anche del cosmo.

Essere fecondi è sviluppare la vocazione alla vita di ogni essere.

La natura condivide con l’essere umano questa capacità di generare vita dalle viscere, cioè dallo spazio più profondo. I semi nascosti nel profondo riflettono questo potere interno, questa fecondità. Contemplare la forza misteriosa della vita che nasce dal dentro ci può dare un’idea di cos’è la fecondità umana.

Questa forza feconda può scaturire anche nelle situazioni nelle quali apparentemente si è persa ogni speranza. Carl Rogers l’ha definita “tendenza alla realizzazione”: tutto ciò che esiste ha dentro di sé la tendenza a realizzare ciò che è.

Contemplando questa meraviglia che è la fecondità umana ci scopriamo co-creatori, ci sorprendiamo davanti al Mistero di una libertà che ci permette di collaborare nello sviluppo di altre persone… possiamo aprirci al Mistero della generatività presente in tutto e in tutti. Tutto il creato contiene nel suo profondo questa vocazione alla fecondità.

Se leggiamo tutto questo con un’ottica profonda e spirituale, è come se tutta la realtà partecipasse di un dinamismo di vita e forza vitale che è il Principio di tutto ciò che è…

Uomini e donne siamo chiamati a offrire agli altri una vita feconda lungo tutte le diverse tappe del nostro sviluppo. Lo psicologo Erik Erikson ha individuato otto tappe di questo sviluppo, situando intorno ai 40-50 anni la fase della generatività. È il momento di massima maturità, quando la persona inizia a essere consapevole della sua capacità di generare vita fuori di sé. Per approfondire Libri di Emma Martínez Ocaña (edizioni Narcea, i testi esistono solo in spagnolo) http://emmamartinezocana11.blogspot.it/ Cuando la Palabra se hace cuerpo… en cuerpo de mujer, 2007 Cuerpo Espiritual, 2009 Buscadores de felicidad. Un Jesús feliz nos muestra sus caminos de felicidad, 2011 Te tengo en mis entrañas dibujada, 2012 Espiritualidad para un tiempo de emergencia, 2016

Cosa rende la mia vita feconda e generativa?

In quale circostanze mi sento generativa/o?

Per essere persone complete e felici abbiamo bisogno di sentire che la nostra vita serve perché altri vivano meglio, cioè generiamo futuro nel nostro quotidiano, nel piccolo, nei dettagli. Il pericolo di vivere solo centrati su sé stessi è di disconnettersi dal servizio agli altri, e questa tendenza verso l’altro non decresce con l’età anzi è il contrario.

La fecondità ci invita a superare la staticità, l’egocentrismo, l’autocentratura. Il pericolo di una vita poco feconda è trattare se stessi come figli unici. Una cosa è dedicarsi a dare alla luce noi stessi, un’altra è vivere centrati su noi stessi.

Per comprendere profondamente il significato di una vita feconda è importante renderci conto che siamo figlie e figli di una spiritualità cristiana molto centrata sul dolore, la croce e la sofferenza. A chi non è stato detto che il dolore è la strada migliore per diventare maturi?

Senza svalorizzare il significato antropologico di questo approccio, credo sia opportuno dare al dolore e alla sofferenza il loro giusto posto.

La fecondità cercata e desiderata, non è mai il frutto del dolore ma dell’amore, anche se questo può passare per i “dolori del parto”. La gestazione e il parto sono un bel simbolo di ciò che intendo dire. Questo tempo non è necessariamente un tempo di dolore, ma di paziente attesa vincolata all’amore. E il parto, che sì, è un momento di dolore, è provocato dal “fare spazio” perché la creatura portata in grembo possa uscire fuori, possa vedere la luce, possa acquisire la sua autonomia.

Cosa sento nascere dentro di me che vuole venire alla luce?

Mi sento pronta/o a fargli spazio? E poi a lasciarlo andare alla sua autonomia?

Di cosa ho bisogno per essere una persona feconda?

Siamo chiamate e chiamati a imparare ad ampliare le nostre viscere, il nostro cuore, la nostra mente.

Traduzione a cura di Patrizia Morgante (originale spagnolo)