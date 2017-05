A rivedere gli avvenimenti internazionali delle ultime settimane, sembra proprio di essere tornati indietro di qualche decennio. Qualcuno dice ai tempi della “guerra fredda”, ma non ci pare che sia così fredda la situazione attuale.

Prima, l’attacco chimico compiuto a Khan Shaykhun, nella provincia siriana di Idlib, agli inizi di aprile, seguito, dalla reazione (“motivata” e “limitata”, come l’ha definita il Governo italiano) di Trump di bombardare a sua volta una base aerea di Assad. Poi, non contento, lo stesso Trump ha dato ordine ai suoi vertici militari di sganciare la MOAB, la famigerata “madre [snaturata, aggiungiamo noi] di tutte le bombe” per colpire una base dell’ISIS in Afghanistan. Un giocattolino pesante 10 tonnellate, costato 16 milioni di dollari e che dal 2003 attendeva di essere utilizzato: d’altronde, si sa, che le armi una volta fabbricate, prima o poi le usi. Keep calm, please: negli arsenali statunitensi ce ne sono altri 19 esemplari…

Da un’altra parte del mondo, è il momento del dittatore di turno su cui, a torto o a ragione, sembrano posarsi le attenzioni di tutti e che minaccia la distruzione nucleare. Tutto secondo un copione già visto, da Saddam Hussein a Ahmadinejad, da Gheddafi a Kim Jong-un, appunto. Nel frattempo, scopriamo che la spesa militare mondiale ha raggiunto nel 2016 i 1.686 miliardi di dollari (in aumento rispetto all’anno precedente), equivalenti al 2,2% del PIL mondiale, vale a dire 227 dollari a persona, neonati compresi. E così, Pechino vara la prima portaerei made in China, le esportazioni di armi italiane nel 2016 registrano un +85,7% rispetto all’anno precedente, gli Stati Uniti inviano altri 1.500 soldati in Afghanistan e avvisano l’Italia che dovrà aumentare il suo budget destinato alla Nato. Per non parlare dell’ormai dimenticata guerra in Ucraina, del Sud Sudan, della Repubblica Democratica del Congo, dello Yemen, ecc. Insomma, sembra proprio di essere sull’orlo di una crisi di nervi. Ma al capezzale del paziente c’è un grande assente: l’ONU.

Sì, perché di fronte al sanguinoso disordine mondiale e al risorgere del pericoloso unilateralismo egoistico, noi continuiamo a credere che l’alternativa siano appunto le Nazioni Unite, che si uniscono cioè per “salvare le future generazioni dal flagello della guerra”.

Venticinque anni fa, in una situazione mondiale non molto diversa dall’attuale, il movimento della pace italiano partorì un “Appello per la democratizzazione e il rafforzamento delle Nazioni Unite” che ebbe tra i primi firmatari Norberto Bobbio e don Tonino Bello e che si apriva con l’affermazione “l’ONU che vogliamo è l’ONU dei popoli, non l’ONU degli Stati sovrani armati”.

Oggi dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova e dalla collegata Cattedra Unesco “Diritti umani, democrazia e pace” parte un nuovo appello inteso a sollecitare la progettualità e l’azione per un ordine mondiale più giusto, equo, democratico, nonviolento (www.unipd-centrodirittiumani.it).

Per questo l’impegno deve essere oggi profuso sulla via istituzionale alla pace, una via fatta di dialogo, negoziato, cooperazione, delle varie posizioni in campo e, allo stesso tempo, di ferma difesa della legalità internazionale. Ri-cominciando dalle Nazioni Unite, che qualcuno invoca solo per imporre sanzioni al capro espiatorio di turno, senza scandalizzarsi se qualcun altro, senza mandato, sgancia bombe qua e là.

Urge allora, e sono le proposte dell’Appello padovano, far funzionare il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta delle Nazioni Unite e avviare la moratoria dell’esercizio del potere di veto dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza istituendo, a fianco dell’attuale Assemblea Generale rappresentativa degli Stati, un’Assemblea Parlamentare delle Nazioni Unite composta da delegazioni dei Parlamenti nazionali come già avviene in organizzazioni quali, tra le altre, il Consiglio d’Europa e l’Unione Africana.

Riusciremo a esportare questo appello? L’Italia vorrà spendersi per una pace positiva? In alternativa, ci resta solo la crisi di nervi.