Nelle fauci del dio denaro

Ripartiamo dal Natale, pur in un tempo, liturgico e non, ben lontano dalla nascita di Gesù Cristo. Ripartiamo da là, dalla Periferia delle Periferie. Dal cuore degli esclusi che si tramuta in centro della salvezza. Racconto quanto la mia comunità parrocchiale, lo scorso Natale, ha voluto realizzare proprio per provocare una riflessione comune e comunitaria sulla necessità di liberare l’umanità dal dio denaro e da ciò che esso comporta.

Dall’emigrazione in poi

Ogni anno, in occasione del Natale, la Comunità S. Anna e Gioacchino di Potenza affronta un tema particolare, nell’allestimento del presepe, per dire che Cristo è sceso sulla terra per riscattare l’uomo dalle situazioni negative in cui si trova e che sono frutto del peccato-egoismo. Ad esempio, la costante emigrazione dei lucani, oggi soprattutto delle migliaia di giovani laureati, è stata rappresentata con Maria, Giuseppe e Gesù in costumi di Avigliano, il mio paese, con scatole di cartone legate con lo spago e che sono in partenza alla stazione ferroviaria. Il problema petrolio in Basilicata lo abbiamo rappresentato con le trivelle davanti, sopra e al lato della grotta di Betlemme. E così abbiamo parlato dei desaparecidos argentini, del rapporto nord-sud del mondo, ecc.

Quest’anno abbiamo trattato il tema dei 65 muri costruiti nel mondo e del dialogo tra i popoli e le religioni. Un muro divideva il presepe in due parti. Al di qua del muro, la Sacra Famiglia e i magi cui il muro ha impedito di andare alla grotta di Betlemme. La Sacra Famiglia era rappresentata da una famiglia tuaregh sistemata sotto una tenda. Un cronista ha voluto vedere, nella donna vestita di bianco e con uno scialle con strisce celestiali, la Madonna con il burka islamico. Si è scatenato il putiferio. Un politico ha messo sul suo blog il numero telefonico della parrocchia. Sono stato per due giorni attaccato al telefono per spiegare il senso del presepe. Le persone con cui ho potuto parlare, soprattutto del nord, hanno concluso il dialogo con me molto positivamente. Però, quello che emergeva era il problema delle masse degli immigrati che gironzolano nelle città creando un senso di paura e l’odio contro l’Islam. Assente del tutto il dramma dei bambini morti in mare o sulle spiagge e di quelli arrivati in Italia e di cui non sempre si hanno notizie precise.

Non si vedono, quindi, non fanno problema!

Nelle telefonate, nelle e-mail, nelle lettere è emersa una grande confusione. Si confonde l’Isis (tutti sappiamo da chi è finanziato e con quali armi fa stragi) con l’Islam, e l’Islam con il mondo arabo. È emerso anche un altro problema: l’ignoranza, o il rifiuto di conoscere le cause dell’esodo di milioni di persone:

• Le guerre di oppressione e il conseguente sfruttamento delle risorse delle nazioni del Terzo Mondo.

• Il problema delle risorse dell’acqua già presente in maniera drammatica nell’Africa subsahariana. Già si parla del sud Italia a rischio siccità.

• Il surriscaldamento del pianeta, con tutte le sue terribili conseguenze ben descritte da papa Francesco nella “Laudato si’”.

• I paradisi fiscali e il predomino dei pochi grandi finanzieri.

Il dio denaro

Oggi, tutto è all’insegna del dominio del dio denaro. Quello che serve ad aumentare la ricchezza di pochi diventa lecito. Partiamo dallo strapotere di esigui grandi finanzieri che smuovono ricchezze pari al bilancio di decine di Paesi poveri. Passiamo attraverso il potere delle multinazionali che, divenendo sempre più poche, diventano sempre più potenti. Arriviamo alla politica che non è in grado di controllare questi poteri, quando non è la loro semplice espressione.

Dunque, tutto viene visto in funzione del dio denaro. E la mentalità sempre più diffusa marcia su questa linea. Perciò tutto va bene per accumulare soldi: non richiedere lo scontrino fiscale, non fare la fattura, non pagare le giuste tasse, evaderle il più possibile, prendere contributi statali per lavori eseguiti male, ecc. Nelle statistiche si dice che il Burundi è il Paese più corrotto del mondo. Ma ogni giorno ci sono arresti, in Italia, per corruzioni di vario tipo. Dove ci sono appalti, arriva la corruzione! Abbiamo creato un sistema mondiale in funzione del dio denaro.

Negli anni Novanta si è scatenata la guerra dei grandi laghi in Africa per usurpare agli africani le ricchezze minerarie della zona, tra cui il coltan. In Uruguay, Brasile, Colombia e altrove si sono comprati deputati per dimissionare presidenti non disponibili a far defraudare i propri popoli. Quale analisi possiamo fare delle primavere arabe dopo le distruzioni che sono state causate per il predominio sul petrolio? Perché stiamo assistendo alla crisi in Ucraina? Perché le minoranze rouyngya o il popolo curdo non possono avere riconosciuta una loro dignità. Perché i palestinesi, giorno dopo giorno, sono sospinti in territori sempre più ristretti con il silenzio assordante delle democrazie di tutto il mondo? Se poi si arrabbiano, sono terroristi! E il terrorismo dell’occupazione? Non esiste! Potrei continuare la lista dei problemi che i servitori del dio denaro creano in tutte le parti del mondo.

La tirannia del mercato

La logica dell’economia di mercato si è insinuata anche nell’ambito delle adozioni internazionali. Alcuni servizi giornalistici di questi ultimi tempi hanno denunziato il malaffare di alcuni enti in questo campo. Ma chi si oppone a questo mercimonio dà fastidio. Come la Commissione Italiana per la Adozioni (CAI), la cui vice-presidente (dott.sa Della Monica) è stato oggetto di un attacco frontale proprio da parte di chi è stato messo sotto accusa. In questo gioco al massacro è stato coinvolto anche Avvenire, che fa capo alla CEI, e che non ha dato voce a chi denunziava tale stato di cose. Papa Francesco, nell’incontro con la Redazione di Civiltà Cattolica, ha parlato ancora della corruzione presente nella Chiesa. Come cristiani siamo interpellati duramente da queste problematiche.

Finora ci siamo preoccupati di difendere l’ortodossia. Abbiamo avuto la pretesa di chiudere Dio nella nostra testa, mentre Dio è al di là di ogni immaginazione e di ogni teologia. Nei fatti, poi, i cristiani sono santi in chiesa, ma fuori vivono come se Dio non esistesse. Salvo il rispetto per chi è coerente fino al martirio.

Papa Francesco, partendo dal Vangelo, ci sta insegnando a rendere l’ortodossia, la vera dottrina, una orto-prassi, una vera prassi evangelica. Il Papa va bene finché parla di Dio che abita nelle nuvole, ma se fa scendere Cristo sulla terra che cammina in mezzo alle miserie umane e le affronta, diventa pericoloso. Se il Papa dice che un’altra economia è possibile e cita esperimenti validi in varie parti del mondo, non è più funzionale al sistema. Ecco perché, ultimamente, sono apparsi i manifesti contro di lui a Roma.

Ama il prossimo tuo

Ma cosa significa: ama il prossimo tuo come te stesso? Cosa vorrei io se fossi su di un barcone, affamato, disoccupato, senza casa, migrante, ecc.? Un imprenditore del nord ha avuto una commessa dagli Stati Uniti. Dal contratto ha capito che doveva costruire elementi per le bombe. Ha rifiutato il contratto milionario: “Quando sono a tavola con i miei figli, non voglio vedere il sangue dei figli degli altri uccisi dalle mie bombe”.

Tutti siamo chiamati a costruire Stati democratici e laici. Una nazione è democratica se offre, ad ogni uomo e ad ogni donna presenti sul proprio territorio, pari dignità e pari opportunità. Una nazione è laica se è capace di confrontarsi con tutte le culture, con tutte le religioni, lasciandosi interrogare dalle loro istanze per elaborare ordinamenti validi per tutti con i valori proposti da tutti.

Una nazione è sana se sa conservare, valorizzare, educare i giovani ai valori della onestà, della giustizia, della solidarietà. Se i suoi bilanci sono al servizio di tutti e non delle lobby. Se sa dare spazio alla cultura, allo stato sociale, alle pari opportunità per tutti evitando di generare scarti come sottolinea spesso papa Francesco, se sa operare per ricostruire l’uomo nella sua integrità umana e morale.