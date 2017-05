L’azzardo è un’attività in cui il giocatore scommette una somma di denaro sul risultato di un evento dall’esito incerto, con lo scopo di vincerne una quantità maggiore. Quindi, per definirlo, abbiamo bisogno di verificare che vi sia l’uso del denaro e contemporaneamente l’imprevedibilità del risultato. Quando manca uno di questi due elementi, quindi, non siamo in presenza di azzardo (biliardo,tombola, ecc.).

Ieri e oggi

Il fenomeno dell’azzardo è sempre esistito, ed è stato sempre controllato dallo Stato, che aveva dato la concessione soltanto a quattro Casinò ubicati ai confini dell’Italia e aveva ammesso, dai tempi dell’unità d’Italia, il lotto, dopo l’ultima guerra il totocalcio, il totip. Dalla fine degli anni Novanta, ma soprattutto negli ultimi dieci anni, con un proliferare di offerte di vario tipo, è stato modificato il modo di intendere l’azzardo passando da una cadenza limitata nel tempo a una velocità istantanea con sovraopposizione delle offerte e continuità tra azzardo e vita quotidiana.

In particolare, le caratteristiche di questi nuovi giochi d’azzardo (come la vincita frequente, la riscossione immediata, ecc.) lo rendono pericoloso per tutti, in quanto esercitano un grosso potere additivo, esponendo i consumatori allo sviluppo di comportamenti compulsivi, alla dissipazione di danaro e alla dipendenza.

Tutto ciò è avvenuto in assoluta mancanza d’informazione sull’uso responsabile del denaro e in totale assenza di regole e regolamenti per cui le nostre città e le nostre case sono diventate delle bische con un bombardamento continuo di pubblicità che viene appositamente studiata da importanti psicologi per indurre sempre maggiore dipendenza nelle persone. Dietro il noto slogan “Ti piace vincere facile” c’è una precisa strategia diffusiva, perpetrata attraverso i mass media sfruttando il loro bisogno di finanziarsi, talvolta arrivando perfino a condizionarne l’attività.

Nell’ultimo anno sono stati spesi in pubblicità diretta oltre 120 milioni di euro e oltre 100 milioni in sponsorizzazioni. È da chiedersi se sia necessario che i mass media si finanzino attraverso la pubblicità che ingenera una grave malattia e se personaggi dello spettacolo e calciatori abbiano bisogno di aumentare i loro proventi attraverso questa pratica.

Una patologia

La pratica compulsiva dell’azzardo è riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una vera e propria patologia che passa attraverso piccole vincite alla fase della perdita nella quale il giocatore, dopo aver fatto appello a tutte le proprie sostanze, comincia a ricorrere a prestiti, troppo spesso usurai, e a giocare investendo maggiori quantità di denaro in giochi che diano maggiori possibilità di rifarsi, fino alla fase della disperazione. Quest’ultimo stadio è spesso accompagnato da alterazioni di umore, attacchi di panico, fantasie di fuga e talvolta anche da tentativi di suicidio. La malattia è detta impropriamente ludopatia, meglio sarebbe chiamarla azzardopatia.

Negli ultimi dodici anni, l’azzardo è passato da poco più di 25 miliardi a oltre 95 miliardi di giocate che corrisponde al 4,7% dell’intero PIL. Immaginate che balzo potrebbe fare il PIL se, in un solo anno, le risorse dedicate all’azzardo potessero essere rivolte al consumo creando nuovi investimenti. nuovi posti di lavoro (in numero maggiore di quelli offerti oggi dalle case gioco che vendono dipendenza) avviando un circolo virtuoso con conseguente beneficio per tutti.

Nel 2016, in Italia, con i 95 miliardi di giocate, l’azzardo ha battuto tutti i record come se la crisi non esistesse. Per comprendere appieno la mostruosità del fenomeno, occorre pensare che per il gioco si spendono 7,9 miliardi al mese, 260 milioni al giorno, 11 milioni per ciascuna ora, 181 mila euto al minuto, con una spesa annua pro capite di 1,583 euro!

Ed è un fenomeno soprattutto italiano. Se facessimo il raffronto tra la popolazione mondiale e l’azzardo praticato nell’intero globo, l’Italia risulta essere al primo posto in quanto con una popolazione dell’1% spende in azzardo il 22% del totale mondiale delle scommesse. Esso trova le radici nella crisi che ha reso più poveri i poveri e che ha fatto aumentare in maniera consistente il numero di questi ultimi, nella mancanza di lavoro, nella facilità di accedere a prestiti con banche e finanziarie senza limiti rispetto alle entrate, prestiti usurai e più in generale la totale mancanza di valori e di altre motivazioni sociali che spingono a cercare, nell’effimera speranza di una vincita, la soluzione di tutti i problemi.

L’importo giocato viene suddiviso in maniera che allo Stato vadano per entrate erariali circa 10 miliardi di euro, circa 19 alle organizzazioni e ai gestori delle case da gioco; la differenza torna ai giocatori.

Falsi miti

Occorre subito sfatare un luogo comune secondo il quale lo Stato guadagna ed è questo il motivo per il quale è stato permesso l’azzardo. Nulla di più falso! Il gettito erariale dal 2001 al 2016 si è raddoppiata passando da circa 5 miliardi a circa 10 miliardi, mentre le giocate sono passate negli stessi anni da cica 15 miliardi di euro a oltre 95. L’incasso erariale va, poi, messo a confronto con i costi che lo Stato deve sostenere per curare e aiutare circa un milione di cittadini già colpiti dall’azzardopatia. Il costo di questa operazione, che comporta una spesa pro capite di € 38.000 per anno, è gia arrivata a circa 38 miliardi di euro e se, malauguratamente, la rotta non venisse radicalmente cambiata e si verificasse il caso che anche un altro milione e mezzo di cittadini, che sono, secondo le stime mediche, in procinto di diventare azzardopatici, il costo per lo Stato sarebbe di circa 100 miliardi di euro!

E allora perché lo Stato non interviene?

La risposta è molto complessa perché, una volta accettato il principio della liberalizzazione attuata, come detto, in maniera selvaggia senza alcuna preparazione dei cittadini e senza regola, oggi il ritorno a una situazione diversa si scontra con interessi vitali delle lobbies finanziarie e della malavita organizzata (è opinione di tutte le Procure antimafia di Italia che l’azzardo è nelle mani della criminalità organizzata e che serva oltre all’arricchimento anche ad alimentare l’usura e il riciclaggio di danaro sporco). Le pressioni di queste sullo Stato, sulla politica e sui cittadini sono tali che diventa difficile, ma non impossibile imboccare una strada diversa che arrechi benessere a tutti i cittadini, così come previsto in molti articoli della nostra bellissima, ma spesso dimenticata, Costituzione!

La classe politica ha prodotto una proposta di Legge per ogni ramo del Parlamento, che mette a fuoco solo interventi parziali sugli effetti dell’azzardo senza minimamente affrontare le cause che sono alla base del problema; ma anche queste restano sulla carta perché non c’è nessuno, né della maggioranza né dell’opposizione, che senta veramente il bisogno di affrontarlo e di risolverlo.

Cosa fare?

Finora le attività messe in atto dalle fondazioni e dalle associazioni e da tutto il mondo del volontariato contro l’azzardo si sono rivolte, con scarsi risultati per le ragioni dette, alle istituzioni; oggi, vista la continua crescita delle giocate, occorre tentare strade nuove che includano oltre a tutte le associazioni di volontariato, direttamente le persone con una proposta di Legge di iniziativa popolare che preveda tre drastici interventi sulle cause del fenomeno:

1. Eliminare la pubblicità dell’azzardo da tutti i mass media (giornali, radio, televisioni. ecc.). La pubblicità è la prima causa della manipolazione del cervello per creare la dipendenza. L’azzardopatia è una malattia che sta diventando un’epidemia. Perché non si agisce, come fu fatto qualche anno fa, per la tabalgia?

2. Eliminare, senza alcuna eccezione le slot machines da tutti gli esercizi pubblici (bar, tabacchi, ecc.) Questo tipo di azzardo da solo raggiunge il 54% delle giocate annue.

3. Implementare e potenziare in tutte le Regioni e i Comuni normative che stabiliscano, attraverso la diretta conoscenza del territorio e della popolazione, in maniera restrittiva, le distanze delle sale giochi dai centri sensibili (scuole, ospedali, uffici pubblici, ecc,) e la limitazione dei tempi di apertura di queste.

Questa proposta è nata a Napoli, con la partecipazione di molte fondazioni, associazioni e cittadini che si sono riuniti con padre Alex Zanotelli per la costituzione di un comitato che promuova l’iniziativa in tutto il Paese, che si faccia carico della organizzazione della conseguente raccolta firme e che cerchi con tutti i mezzi di far diventare Legge la proposta.

È sintomatico che la proposta venga da Napoli che registra la maggiore povertà e il maggior numero di giocate dell’intera nazione e che, avvertendo queste negatività, intende lanciare un grido di allarme, affinché accada, come avvenne già negli anni Novanta con la proposta, poi trasformata nella Legge 108/96 contro l’usura, una mobilitazione dell’intero Paese, della Chiesa e di tutta la classe politica. C’è bisogno dell’impegno di tutti per raggiungere una soluzione a un problema che può e deve essere risolto perché ha creato e crea, attraverso la dipendenza psicologica, maggiore povertà, con conseguenti crisi familiari, perdita di lavoro, sopraindebitamento spesso usuraio sino a giungere alla totale perdita di dignità e quindi di libertà.