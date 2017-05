La bellezza ferita

È relativamente agevole parlare di bellezza quando “tutto va bene”, per così dire: quando si percepisce armonia nella natura e nelle costruzioni umane, e specialmente quando questa armonia che esprime bellezza si trasmette in modo calmo e sereno a chi ne può godere. In queste condizioni è facile, persino normale che si provi stupore e gioia per un tramonto sul mare a cui si sta assistendo, per un canto di uccelli all’alba in un bosco, per l’incanto che comunicano le pietre di un’antica chiesa romanica.

Tra bello e sofferente

Le cose si complicano quando qualcosa di pesante si frappone tra noi e la bellezza di un paesaggio, di un luogo, o magari di un evento al quale intendiamo partecipare, poniamo una festa tradizionale che si celebra da secoli in un borgo medievale. La bellezza – il nostro senso della bellezza e il nostro apprezzamento per essa – può essere offuscata, capovolta e messa in disparte dalle molteplici e sempre risorgenti manifestazioni del male, di quel male individuale e sociale che non agisce negativamente soltanto sulla dimensione della bontà e della verità, ma anche, appunto, sull’apprezzamento della bellezza e sulla possibilità stessa che essa si manifesti o appaia come tale. La questione o la domanda cruciale è la seguente: come possono le persone che vivono ad esempio in un Paese in guerra, o in uno stato afflitto da una endemica crisi economica che stravolge ogni altro problema, privilegiare la dimensione estetica, a fronte di tutte le limitazioni, i pericoli e le preoccupazioni che urgono?

Il male compiuto da uomini su altri uomini e il male oggettivamente inserito talvolta nelle strutture sociali oscurano il senso della bellezza nella nostra vita quotidiana, ma non lo spengono. In un precedente contributo di questa rubrica (Mosaico di pace n.9, ottobre 2014) si ricordavano le parole di un grande scrittore vivente, nato in Cina e vissuto in Europa, François Cheng, che da bambino fu testimone delle atrocità della guerra cino-giapponese: è la bellezza a giustificare la nostra esistenza perché, grazie ad essa, nonostante la tragicità che ci circonda, noi continuiamo a restare attaccati alla vita.

Aspetti analoghi presenta un altro attacco alla bellezza, quello che si realizza in certi eventi naturali drammatici e forieri di morte e sofferenza, come i terremoti, gli tsunami, gli eventi meteorologici estremi che devastano la terra e colpiscono gli uomini e le loro opere, così come gli animali e i vegetali. C’è una bellezza che è ferita dagli eventi naturali. Nel nostro Paese, che vanta bellezze forse ineguagliabili in molti ambiti sia naturali che storico-culturali, i terremoti ripetuti e gravissimi dell’estate-autunno 2016 nel centro-Italia, protrattisi fino a gennaio con la vicenda di Farindola e di altri luoghi in Abruzzo, ne testimoniano tragicamente.

L’ira della natura

I miei ricordi personali in fatto di terremoti sono lontanissimi ed esigui, perché Milano non è in una zona sismica: ho però memoria indelebile di una notte passata in strada con i miei genitori, mio fratello e tanti altri del mio quartiere, per una anomala scossa di quando ero bambino. Cerco di immaginarmi ora, anche per i racconti diretti che ho avuto di amici che vivono in Umbria e nelle Marche, che cosa ti accade quando avverti che la terra trema e balla, che gli oggetti della casa si muovono, fanno rumore e cadono, e poi cerchi di precipitarti fuori, all’aperto, e temi persino che la terra si possa aprire sotto di te e ingoiarti. Quella terra per cui noi siamo fatti, l’elemento che ci rende esseri “terrestri” e non dell’acqua come i pesci né dell’aria come gli uccelli, ci sta tradendo, si ribella al suo compito essenziale: la terra che ci dovrebbe accogliere e custodire sembra respingerci. E ci sentiamo senza casa, abbandonati: non è soltanto la nostra singola casa, ridotta a cumuli di macerie o a osceni squarci di muri violati, a mancarci. Ci manca la terra nostra madre, la terra che ha generato la vita dei viventi e che ora è percorsa da fremiti terrificanti e come da una tentazione di distruzione dell’ordine che essa ha costruito progressivamente nella storia del cosmo, e a cui la storia stessa dell’uomo ha dato il proprio fondamentale contributo.

Penso alla piazza di Norcia con l’antica chiesa e le costruzioni attorno, la gente che passa, i negozi come le norcinerie che vennero inventate qui; penso al centro raccolto di Visso accanto al Nera spumeggiante. Ho presente la struggente, anomala bellezza di Castelluccio a dominio di una piana che a novembre accoglie un mare di nebbia ma, tra primavera ed estate, prorompe in fioriture colorate di milioni di fiori. Penso a questi borghi – alcuni dei quali facenti parte del club dei “Borghi più belli d’Italia”, come quelli nominati e come Amatrice completamente distrutta – penso soprattutto al clima che in essi si respirava non appena vi si giungeva, all’accoglienza che vi si avvertiva, alla bellezza di cui gli abitanti erano fieri e comunicavano tacitamente ai visitatori, viandanti e turisti di passaggio.

Il terremoto è stato ed è una sfida al vivere quotidiano, alle occupazioni normali della gente da secoli, ma anche alla bellezza armoniosa, lungamente coltivata e custodita di questi luoghi, di un paesaggio tra Umbria e Marche – con estensioni in parte del Lazio e dell’Abruzzo – che resta forse inimitabile.

Né si può dimenticare l’esito dei terremoti sulla natura stessa, sui monti Sibillini in particolare, che rappresentano un gruppo appenninico caratteristico, vorrei dire di rara eleganza e di luoghi singolari: come l’impressionante gola dell’Infernaccio, la grotta della Sibilla, lo stupefacente lago di Pilato, il cosiddetto “lago degli occhiali” ai piedi del monte Vettore. Anche qui i terremoti del 2016 hanno lasciato ferite vistose: proprio sul monte Vettore è visibile a distanza una fenditura lunga diversi chilometri che forma un anomalo scalino. Chi percorrerà i sentieri dei Sibillini nei prossimi anni non potrà non ricordare il sisma, le cui tracce sono rimaste palesemente anche sulla terra e sulla roccia.

I nostri Lazzaro

Soprattutto, ci colpisce la morte delle persone colte dal terremoto nel sonno o per via, da Amatrice in poi. E non riusciamo a levarci dagli occhi e dal cuore il dramma dell’hotel Rigopiano di Farindola, travolto da una enorme valanga prodotta dal sisma del gennaio di quest’anno. Ci siamo commossi in milioni davanti alle immagini del bambino che emergeva da un buco nel ghiaccio come per una nuova nascita – una resurrezione in effetti –, e abbiamo gioito per il salvataggio degli altri piccoli e di alcuni adulti. È stato il miracolo della vita che va avanti, non si arrende e risorge: quella vita protesa in avanti che possono esprimere solo i bambini con la loro fame di futuro. Ma poi, via via che le ore e i giorni passavano, abbiamo dovuto confrontarci con il pensiero della fine di tutti quelli che sono rimasti sotto la neve e i resti dell’albergo, tra i quali figurano i genitori di alcuni bambini salvati.

Ho pensato allora ai bambini e ai pochi adulti che sono usciti vivi, come risorti dopo giorni di isolamento angosciante, in cui la prima cosa che sarebbe potuta venir meno era la speranza e la fiducia che qualcuno sarebbe venuto a salvarli. Mi è venuto in mente l’episodio di Lazzaro di cui parla il Vangelo di Giovanni: l’amico di Gesù morto da quattro giorni che il Figlio dell’uomo, invocando la potenza del Padre, fa risorgere dischiudendogli una vita che non è quella di prima, è vita nuova. Anche quella dei salvati dalla tragedia di Farindola sembra una resurrezione, una rinascita: la loro vita sarà d’ora in avanti diversa, si sentiranno delle altre persone; anche se torneranno alle loro occupazioni e ai loro ruoli di prima, li vivranno in modi diversi. Eppure, anch’essi, come sarà avvenuto a Lazzaro forse molti anni dopo la sua resurrezione, dovranno affrontare alla fine il grande passaggio a cui è chiamato ogni mortale.

E resta il pensiero di quelli a cui è stata tolta la vita, e cioè non è stata data la possibilità di salvarsi e rinascere a una vita nuova come, invece, è accaduto ad altri. Il mistero di nascita e morte ci accompagna sempre, è incombente su ogni essere umano: ma qui si fa più fatica a comprendere il senso, il filo latente che lega ogni evento sulla terra e nel cosmo. In casi come questo il silenzio di Dio sulle vicende dell’uomo è più duro da sopportare.