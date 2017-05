Il bastoncino verde

La nonviolenza – come ha riconosciuto anche papa Francesco nel messaggio per la pace del 1° gennaio – è uno stile di vita personale e comunitario, religioso e politico. È l’ideale – come tutti sanno – al quale si è ispirato Tolstoj. Anzi, è lui per primo che nei tempi moderni lo ha teorizzato e praticato, come riconobbe lo stesso Gandhi. Spiace, perciò, che il suo nome non sia stato ricordato nel messaggio papale, accanto a quello del Mahatma, del protestante King, del musulmano Kahn; anche se si può comprendere la ragione, per così dire ecumenica, dell’omissione.

Infatti, lo scrittore russo viene comunemente considerato scomunicato dalla Chiesa ortodossa russa. Ma formalmente non è così, come attestato da oltre 50 anni dal bel libro di Nicolas Weisbein, L’evoluzione religiosa di Tolstoj, (pp.464) ora finalmente pubblicato in Italia, grazie all’encomiabile Centro Gandhi Edizioni, e alla cura di Maura Caracciolo.

È un libro prezioso perché attraverso un esame accurato di tutta l’immane opera di Tolstoj – non tanto i romanzi, quanto gli scritti di natura filosofica, teologica, esegetica; i diari, le lettere, i taccuini, oltre alle fonti indirette di documenti e testimonianze – ripercorre il suo itinerario spirituale: per 90 anni ha cercato la verità della vita nello slancio religioso della sua fede personalissima. “L’ideale – scrive già in là con gli anni nei Primi ricordi – è rimasto per me lo stesso: così come credevo fermamente un tempo nell’esistenza del bastoncino verde sul quale (come confidatogli dal fratello maggiore quando Lev aveva 5 anni) era scritta la formula che doveva distruggere tutto il male e dare agli uomini la felicità, allo stesso modo credo che questa verità esiste”(p. 23).

Se ciò è vero, è anche vero che il suo ritorno alla sorgente gli costò una sofferta ricerca in continua e angosciante lotta tra ragione e fede, come egli stesso confessa.

La sua fede

Il libro la documenta persuasivamente nelle varie fasi della vita, lasciando molto spesso la parola allo scrittore, il quale con grande acume introspettivo analizza e dispiega i moti della sua anima. La religione appresa da bambino, piena di riti, devozioni e giaculatorie, non poteva più sopportarla. Per cercare il vero senso della vita sottopose tutto il suo credo al vaglio di una ragione esigente e dissacrante. Confessò che, dopo i 15 anni dell’infanzia e i 35 vissuti da nichilista, ritrovò la fede nella dottrina di Cristo, anche se intesa in modo difforme da come la concepiva prima. Era passato attraverso prove che l’avevano fatto meditare sulla realtà della morte. Appena quarantenne, pur all’apice del successo letterario e della fama internazionale, una notte, durante un viaggio, sentì la sua presenza tangibile, ineluttabile. E poi la morte del fratello maggiore, e quella ancora più terribile dei condannati a morte dallo Stato. Arrivò sulla soglia del suicidio, tanto da non andare più a caccia da solo; e a nascondere una corda che aveva nello studio. Ecco il nulla e l’insignificanza della vita; donde sconforto, solitudine, disgusto, disperazione. Fu guarito dalla fede che vedeva nelle persone più povere, nei suoi contadini, fino ad allora miseri servi della gleba che, pur soffrendo, avevano fede nella vita. Riprende ad andare a Messa e a comunicarsi.

Dichiara di appartenere alla Chiesa ortodossa. Tuttavia se ne distacca subito. Legge le vite dei Santi e le storie dei martiri; scopre il pensiero religioso delle sette e degli eretici: hussiti, mennoniti, mormoni e quaccheri; e anche quello delle culture orientali. Inorridisce per l’asservimento clericale e la sottomissione della Chiesa all’assolutismo statale, e quindi al nazionalismo, alla divisione dei popoli e infine alle guerre. Si rifugia nello studio della teologia dogmatica e del Vangelo.

Respinge totalmente la prima e le stesse affermazioni del Credo; reinterpreta il secondo salvando solo la fede in Dio Padre e nell’uomo Gesù figlio di Dio, che con il Vangelo delle beatitudini ha portato la salvezza predicando: Il Regno di Dio è in noi. Ma non crede più al creazionismo e al Giudizio Finale; ai sacramenti e ai miracoli, e ovviamente alla gerarchia della Chiesa. La sua – come scrive Bori, che ha molto e ben studiato L’altro Tolstoj – è una religione come sapienza etica. Anche Weisbein lo sottolinea (pp.214/6) ricordando la traduzione fatta da Tolstoj del “Verbo” all’inizio del Vangelo di Giovanni: “In principio fu la sapienza della vita (razumenie in russo). La Sapienza di vita è Dio…la luce della sapienza , della verità …e la Sapienza si è fatta carne”.

Gesù ha incarnato la Sapienza. La fede è ricondotta alla sua funzione fondamentale: non è una dottrina razionale, ma è una condotta pratica, concreta, effettiva che rispetta e promuove la vita, sempre. Da qui l’importanza primaria del “Non uccidere” comandato dall’amore.

L’eroismo dell’obiezione

Tolstoj scopre l’eroismo degli obiettori di coscienza al servizio militare.

La sua opposizione allo Stato che l’impone e alla Chiesa che non lo contrasta , diventa risoluta e veemente. Ed ecco il suo messaggio essenziale della “non resistenza al male con la violenza” basato sul cap. V del Vangelo delle Beatitudini di Matteo e sul cap. XII della lettera di S. Paolo ai Romani (“trionfa sul male col bene”). L’etica dell’amore costituisce, così, la base della religione universale. Potremmo dire che Tolstoj ha prefigurato quello che oggi si chiama “macroecumenismo”. E in lui rifulge anche, soprattutto nei romanzi, uno sconfinato amore per la natura, quale base di una religiosità che può e deve accomunare tutta l’umanità nella sapienza di una vita vissuta con nonviolenza. “Dio per padre, la terra per madre” scrive in “Resurrezione”

“Che cos’è l’amore – si domanda sul letto di morte il principe Andrej in Guerra e Pace – l’amore è vita. Tutto è tenuto in vita dall’amore. L’amore è Dio”. Questa è la verità in cui Tolstoj crede. Le sue ultime parole sul letto di morte sono, infatti, simili: Cercate sempre, come i contadini, come muoiono i contadini… La verità io l’amo molto…come loro”.

No! Scrive Weisbein: “Il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa nel 1901 non ha pronunciato l’anatema o la scomunica; ha preso atto dell’abbandono dello scrittore e gli ha rivolto solo un ultimo ammonimento pubblico e solenne”(p. 379). In precedenza l’aveva avvisato che non avrebbe ricevuto benedizione al suo funerale. Ma Tolstoj non la voleva. Aveva disposto solo di essere sepolto sotto le querce della sua terra nativa a Jasnaja Poljana, là dove era nascosto il bastoncino verde della felicità. Sarebbe ora che le Chiese s’inchinino alla sua memoria, grate per il messaggio d’amore religioso e politico che ha lasciato. Non a caso il libro alla fine è stato arricchito da un breve, significativo saggio di Rocco Altieri su La teologia politica di Tolstoj, che non separa la politica dalla religione.