Una strategia possibile, per ciascuno di noi, per un bambino, di fronte al male e al di là delle difficili condizioni del presente: guardare ai segni di bellezza custoditi nell’interiorità.

Bellezza che la fantasia aiuta a creare dentro di noi, non per fuggire dalla realtà, ma per opporvi una resistenza creativa, per non restarne schiacciati. Come?

Nei suoi racconti l’autrice Barbara Mileto dà, quasi magicamente, ai protagonisti de “Le Rose di Gerico” questa straordinaria capacità di trasfigurare una realtà difficile grazie alla propria capacità di sognare.

Salima, Rani, Amita, i due gemelli Assad, Ajani, Bahati, Ayra, risultano i vincitori delle proprie vicende non perché abbiano superato la propria condizione avversa. Il successo sta nel non essersi fatti travolgere e di aver mantenuto il proprio sguardo pulito e positivo sul mondo.

Nei racconti, infatti, a parlare, sono bambini vittime di alcune delle violenze che riguardano la nostra epoca: non solo le guerre, con il fenomeno dei bambini soldato, ma anche la tratta degli esseri umani, le spose bambine, lo sfruttamento del lavoro minorile nelle piantagioni di cacao e nelle miniere di coltan, la discriminazione degli albini.

Ma nei racconti non è la violenza a essere in primo piano: al centro delle vicende non c’è l’autocommiserazione, bensì l’affermazione della propria forza e bellezza interiore, che rende i protagonisti capaci di resilienza, così come fanno le rose di Gerico, capaci di resistere alle condizioni più difficili senza soccombere, pronte a rinascere.

Chi leggerà questo libro non potrà evitare di andare col pensiero a Etty Hillesum, giovane ebrea olandese, che nelle pagine del suo diario, pur essendo vittima della persecuzione nazista che la porterà alla morte nel campo di concentramento, mantiene intatta la percezione della bellezza della vita, riuscendo a godere dei fiori e del profumo dell’albero di gelsomino piantato nel proprio mondo interiore.

Il tono lieve di questi racconti li rende adatti ad affrontare con bambini e ragazzi temi fondamentali per l’educazione alla pace e alla mondialità, superando le reazioni di rigetto spesso generate dall’uso di toni drammatici. Al contrario, i racconti aprono con gradualità una finestra su tante situazioni di ingiustizia, stimolando a immedesimarsi nelle condizioni dei protagonisti e ad approfondire i fenomeni che fanno da sfondo, primo passo per attivare un desiderio di cambiamento e di giustizia.

Ma soprattutto evidenziando che la forza interiore applicata alle condizioni avverse può creare resilienza e aiutare ciascuno a vivere con pienezza anche nelle difficoltà.