Un uomo di Dio

I disegni di Dio il più delle volte sono incomprensibili alla ragione umana. Si fa fatica a scorgerne i segni nelle trame quotidiane della vita e soprattutto in quelle che gli uomini cercano di definire. Avvenne così anche quando nel 1994 a don Tonino Bello, che era scomparso l’anno precedente, alla presidenza di Pax Christi Italia successe mons. Bona, per tutti “don Diego”. Abituati ormai allo stile e al ritmo travolgente e trascinante di don Tonino che aveva appreso l’arte della nonviolenza e la esercitava tra denuncia e annuncio in maniera originale e creativa con parole e segni imprevedibili, quell’altro vescovo, dimesso e dinoccolato, sempre bonario e sorridente, attento più alla relazione interpersonale che alla parola altisonante ed eclatante, ci appariva come un’antitesi incomprensibile. Con don Tonino avevamo sperimentato la parresìa profetica, ma ora il disegno di Dio ci stava sussurrando con un uomo che efficacemente era sempre pronto a scaldare i muscoli degli operatori di pace, a risvegliare il potenziale di una spiritualità della pace destinato a dare forza alle fragilità di una proposta troppo spesso inascoltata, a spendersi senza sosta per cercare di persuadere anche i suoi confratelli vescovi che la Chiesa o è per la pace o non è! Insomma, solo un po’ di tempo dopo avremmo compreso (ma non sempre abbastanza) che quell’uomo-vescovo, quel vescovo fatto popolo, quell’uomo che amava più stare dietro le quinte che calpestare il proscenio da protagonista, era il segno di Dio inviato a farci metabolizzare la profezia che don Tonino aveva riversato copiosamente nel seno del vasto popolo per la pace. Il grande merito di don Diego è stato quello di adoperarsi affinché il Vangelo della pace divenisse patrimonio comune, perché entrasse nella pastorale ordinaria, nella prassi feriale di una Chiesa e di una società in cui pareva che la parola nonviolenza fosse un optional relegato alla sensibilità di una minoranza, ovvero la proposta, pur legittimata dal Vangelo di Cristo, restava irrimediabilmente sconfitta dal realismo politico della storia e dalla dottrina della legittima difesa e della guerra giusta. Per indole e per scelta, don Diego Bona si era assunto il compito di essere il filo invisibile che tiene insieme il mosaico di esperienze, proposte e riflessioni. Una grande anima, filigrana, non visibile ma presente, dell’azione. Ci rimane impresso vividamente il suo incanto quasi fanciullesco di fronte alle testimonianze, soprattutto quelle che provenivano dal Sud del mondo, veri e propri laboratori di nonviolenza attiva e creativa. Ed era interminabile il lungo elenco di domande che poneva incalzato dalla sete di conoscenza e dalla possibilità di fare gemmare altre esperienze simili. Così come le visite rischiose in Bosnia, in Kossovo, in Palestina, in El Salvador… per incontrare esperienze di Chiesa e di società che vivevano il crogiuolo della persecuzione, della violenza, dell’incomprensione. Ha sempre avuto, don Diego, letture più profonde e più lungimiranti di noi e poi le faceva riemergere in una conferenza, in un’omelia, nella pastorale diocesana e, soprattutto, nell’incontro faccia a faccia con i mille volti che incontrava, nonché nella sua preghiera quotidiana. Perché don Diego era quel che comunemente si definisce “un uomo di Dio”, ma nel senso in cui si deve intenderlo: un uomo su cui Dio – il Dio della pace – poteva contare.