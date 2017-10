Pax Christi Italia, movimento cattolico per la Pace, e la Rivista Mosaico di Pace in occasione del “2 ottobre, nascita di Gandhi, giornata della nonviolenza” istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, promuove la

II Edizione del Concorso

La pace si scrive

L’edizione del Concorso “La pace si scrive” per l’anno scolastico 20917/18 vuole invitare i giovani a riflettere sul tema della nonviolenza attraverso la conoscenza della vita di uomini e donne che, sia nel passato che nel presente, hanno dato testimonianza di percorsi di liberazione nel segno della nonviolenza.

Il tema della nonviolenza resta oscurato, anche se è più che mai attuale. La diffusione della violenza sia sul piano mondiale che su quello individuale, porta analisti ed esperti internazionali a definire questo tempo “l’età dell’odio”. La rabbia, figlia di una frustrazione legata alle molte forme di disagio e solitudine che assediano la vita delle persone, permea sempre più le parole, e i programmi della politica nazionale e internazionale. Forte è l’attrazione verso la scorciatoia della violenza in un tempo sconvolto da guerre feroci, disuguaglianze crescenti, terrorismo diffuso e altre forme di conflitti e disagi strutturali. Ci sentiamo sfidati dalla stessa domanda: In una contemporaneità tanto complessa è ancora possibile proiettare una via diversa, illuminare un altro modo di stare al mondo e convivere, presentare un’altra possibilità concreta di sentire e gestire la relazione con l’altro?

Il metodo e la pratica della nonviolenza, che è percorso di apprendimento, progressiva trasformazione e ribaltamento di prospettiva rispetto alla vita e i suoi conflitti, sono vie da percorrere se puntiamo all’orizzonte di una pacificazione, a tutti i livelli. Dal contesto del condominio, dal quartiere alle varie comunità di riferimento (amici, lavoro, realtà di fede, etc.). Dall’impegno locale a quello nazionale e internazionale.

L’approccio nonviolento ci interpella come uomini e donne appartenenti a civiltà, storie, culture, religioni diverse; nella ricerca di modelli umanizzanti da vivere oggi, e di nuove interpretazioni a pratiche già teorizzate e sperimentate con successo nel passato, alcune delle quali vissute nel presente. Devono essere conosciute, approfondite, interiorizzate, a partire dalla parola, dallo studio, dalla elaborazione di testi e riflessioni.

Attraverso la conoscenza di un testimone di nonviolenza individuato a vostra scelta, elaborate un testo, realizzate una foto, un lavoro artistico su tela, che possa rappresentare la vostra riflessione sul tema indicato.

Il Concorso indirizzato agli studenti degli istituti di scuola secondaria di II grado, ha come termine di scadenza per la presentazione dei lavori la data del 30 marzo 2018.

Il concorso prevede tre sezioni:

sezione A scrittura: elaborare un testo di max 40 righe, Times new roman 12, sotto forma di saggio o poesia

sezione B artistica: produzione di una lavoro artistico con varie tecniche: olio, tempera, vernice, acrilico, disegno, inchiostro, acquerello, collage, incisione, computer grafica e altre varie tecniche e applicazioni polimateriche su qualsiasi supporto formato di 50 x70.

L‘invio può avvenire con procedura online attraverso la digitalizzazione che dovrà essere effettuata a 200 dpi.

Sezione C fotografica: produzione di una foto digitale e analogica, a colori o in bianco e nero, verticale o orizzontale realizzata con tutte le modalità espressive della fotografia.

Dimensioni massime: 150 x 150 cm e massimo 1,5MB. Formato: JPG. Risoluzione: 300 dpi.

Possono partecipare al concorso solo gruppi formati da massimo cinque componenti, che possono scegliere una delle sezioni indicate.

Tutti i lavori rispondenti alle caratteristiche designate verranno “pubblicati” sul sito della rivista Mosaico di Pace, nella sezione dedicata al concorso.

L’iscrizione al concorso e, quindi, l’invio dei lavori potranno avvenire on-line, all’indirizzo e-mail concorso@mosaicodipace.it, Rivista Mosaico di Pace - Via Petronelli n.6 - 76011 Bisceglie (BT) - tel. 080-395.35.07

I lavori verranno esaminati da una Commissione, che premierà il primo gruppo classificato per ogni sezione .

I gruppi vincitori riceveranno come premio:

Ospitalità, compresa di vitto e alloggio dal 17 al 20 maggio 2018, presso la sede nazionale del Movimento Pax Christi, Casa per la Pace sita in Via Quintole delle Rose, 131, Impruneta, Firenze.

Pubblicazione sulla rivista cartacea Mosaico di pace.

Il concorso è a partecipazione libera e gratuita

I lavori con la scheda d’iscrizione e il documento dovranno essere inviati a: concorso@mosaicodipace.it

Qui in basso alla pagina troverai gli allegati da scaricare:

Regolamento del Concorso "La Pace si Scrive “