Il 12 ottobre

In questa giornata è sicuramente più giusto lasciare la parola a chi ha saputo cantare l'anima dei giorni e dei popoli latinoamericani e che si è chiesto se quella che noi abbiamo definito “scoperta-dell'America” non fosse stata piuttosto un'amara scoperta per i nativi di quelle terre lontane e per noi fino ad allora sconosciute. La parola, pertanto, a Eduardo Galeano.

“Nel 1492 i nativi scoprirono di essere indios,

scoprirono di vivere in America,

scoprirono di essere nudi,

scoprirono che esisteva il peccato,

scoprirono di dovere obbedienza a un re e una regina di un altro mondo e a un dio di un altro cielo,

e che questo dio aveva inventato la colpa e i vestiti,

e aveva comandato di bruciare vivo chi avesse adorato il sole, la luna, la terra e la pioggia che bagna”.