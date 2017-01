Is not enough! Fermare l’occupazione non basta



La costituzione da parte di Israele

di colonie nel territorio palestinese

occupato dal 1967, compresa

Gerusalemme est, non ha validità legale

e costituisce una flagrante violazione

del diritto internazionale.

Consiglio di Sicurezza ONU,

risoluzione n.2334 del 23 dicembre 2016