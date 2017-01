Is not enough!

Fermare l'occupazione non è abbastanza

A cura di Rosa Siciliano





Una terra e un popolo feriti: la Palestina.

Muri, colonizzazioni, check point,

quotidiani soprusi

in danno del popolo palestinese,

storia e storiografia nelle parole

e con lo sguardo di chi vive

nei territori occupati.

La loro resistenza è anche la nostra.

La loro dignità e la dignità di tutti.

I diritti del popolo palestinese

al centro della trentanovesima

Giornata Onu di solidarietà

con il popolo palestinese.