Della cura della casa comune

Laudato sí voci dalle periferie del sud del mondo

tra drammi e speranze concrete.

A cura di Tonio Dell’Olio





Viaggio nelle periferie del mondo

per leggere, con gli occhi degli impoveriti,

la Laudato si’.

Accompagnati per mano da testimoni

che vivono ai margini della società

del consumo e del nostro opulento Occidente,

proviamo a cogliere germi di speranza

e buone pratiche ispirate all’enciclica

della conversione ecologica suggerita

da papa Francesco.

Come è stata accolta la Laudato si’

in Africa, in Asia e in America del Sud?