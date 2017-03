Servono ancora le Nazioni Unite?

A cura di Nicoletta Dentico





Spesso sentiamo dire che le Nazioni Unite

hanno avuto successo in un ambito

o fallito in un altro.

Che cosa vuol dire?

Ci riferiamo agli obiettivi della Carta?

Ma questi sono espressione di ideali

universalmente condivisi,

che non possono venire meno

anche se siamo noi, purtroppo,

a venire loro meno.

Oppure ci riferiamo alle istituzioni delle Nazioni Unite?

Esse sono i nostri strumenti.

Le abbiamo disegnate noi. Noi le usiamo.

È nostra responsabilità porre rimedio

alle criticità che riscontriamo.

È nostra responsabilità correggere ogni errore nell'uso che facciamo di esse.

Dag Hammarskjöld

New York, Maggio 1956