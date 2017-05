Frammenti di fragilità maschile

Nella complessità del tempo odierno,

come cambia l’essere uomini?

Quali domande nuove si aprono?

Viaggio nel maschile, dalla paternità

alla malattia o alla separazione.

E dalla tenerezza alla reciprocità.

A cura del circolo DonneMujeresWomen





Il tramonto del patriarcato e la critica

al maschile prevaricante ha lasciato

maggior spazio al femminile inteso

come attenzione all’amore, alla relazione,

all’accudimento. Conquiste sicuramente importanti

per il miglioramento della società

che l’hanno, però, lasciata senza il Padre…

Eppure, in Europa e in Italia esiste ancora

il mito del vero maschio anche se è espresso sottovoce,

in maniera più sommessa, forse.

Luigi Zoja