SETTEMBRE 2017

Difensori dei diritti umani sono coloro che,

in modo non violento, individualmente o insieme ad altri,

agiscono per promuovere o proteggere i diritti umani

(“Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani”,

siglata il 9 dicembre 1998).

Oggi chiedono protezione. Voce.

Chiedono il nostro coraggio.