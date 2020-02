Pax Christi Italia, movimento cattolico per la Pace, e la Rivista Mosaico di Pace promuovono in occasione dei 30 anni dal crollo del muro di Berlino

9 novembre 1989 - 9 novembre 2019

IV Edizione del Concorso

La pace si scrive

L’edizione del Concorso “La pace si scrive” per l’anno scolastico 2019/20 vuole invitare bambini/e, ragazzi/e, giovani e i loro insegnanti a riflettere sul tema della pace e della nonviolenza, attraverso la conoscenza della vita di uomini e donne che, sia nel passato che nel presente, hanno dato testimonianza di percorsi di liberazione nel segno dell’accoglienza, della pace e della nonviolenza. Inoltre, l’occasione della celebrazione del crollo del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre del 1989, offre spunti di riflessione, da avviare con gli studenti, sul tema dei muri che spesso creiamo nelle relazioni quotidiane, fino ai numerosissimi muri costruiti nel mondo, che portano a separazione e devastazione. Proprio come scriveva Kofi Annan “Oggi non ci sono muri in grado di separare le crisi umanitarie o dei diritti umani presenti in una nel mondo, dalle crisi di sicurezza nazionale presenti in un’altra parte. Ciò che inizia con l’incapacità di proteggere la dignità di una vita, finisce decisamente troppo spesso con una calamità per intere nazioni”.

Viviamo in pieno l’età dell’odio verso l’altro che è diverso, straniero, che abita al di là del muro. L’odio genera rabbia che sfocia in violenza, frustrazioni legate alla paura, alla solitudine e al disagio.

Ci sentiamo sfidati da una domanda: in una realtà tanto complessa è ancora possibile proiettare una via diversa, illuminare un altro modo di stare al mondo e convivere, presentare un’altra possibilità concreta di sentire e gestire la relazione con l’altro?

Attraverso la conoscenza di un testimone di pace e nonviolenza individuato a vostra scelta, attraverso la riflessione e il confronto in classe su ciò che porta a costruire ponti invece di muri, elaborate un testo, realizzate una foto, un lavoro artistico su tela, un video, una canzone o brano musicale, che possa rappresentare la vostra riflessione sul tema indicato.

Regolamento

Il Concorso indirizzato a tutti gli studenti dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado ha come termine di scadenza per la presentazione dei lavori la data del 30 aprile 2020.

Il concorso prevede cinque sezioni:

Sezione A scrittura: elaborare un testo di max 40 righe, Times new roman 12, sotto forma di saggio o poesia.

Sezione B artistica: produzione di un lavoro artistico con varie tecniche: olio, tempera, vernice, acrilico, disegno, inchiostro, acquerello, collage, incisione, computer grafica e altre varie tecniche e applicazioni polimateriche su qualsiasi supporto formato di 50 x70. L’invio può avvenire con procedura online attraverso la digitalizzazione che dovrà essere effettuata a 200 dpi.

Sezione C fotografica: produzione di una foto digitale e analogica, a colori o in bianco e nero, verticale o orizzontale realizzata con tutte le modalità espressive della fotografia.

Dimensioni massime: 150 x 150 cm e massimo 1,5MB. Formato: JPG. Risoluzione: 300 dpi.

Sezione D video: realizzazione di un video della durata massima di 5 minuti, il cui tema sia comprensibile e chiaro rappresentato da immagini e parole e/o solo immagini, i cui attori siano non siano professionisti ma dilettanti e scelti all'interno dell'istituto scolastico cui fa capo il gruppo dei candidati.

Sezione E canzone o brano musicale: la realizzazione di un brano musicale o di una canzone della durata massima di 3 minuti il cui testo sia chiaro e comprensibile, che sia realizzato da musicisti/cantanti non professionisti ma dilettanti e scelti all'interno dell'istituto scolastico cui fa capo il gruppo dei candidati.

Possono partecipare al concorso solo gruppi formati da massimo tre componenti, che possono scegliere una delle sezioni indicate.

Tutti i lavori rispondenti alle caratteristiche designate verranno “pubblicati” sul sito della rivista Mosaico di Pace, nella sezione dedicata al concorso.

I candidati dovranno necessariamente, pena l’esclusione dal concorso, firmare le dovute liberatorie per la ripresa di immagini, per la loro diffusione nel sito e per il possesso dei dati da parte di Pax Christi secondo la normativa vigente sulla privacy. Pax Christi si esonera da ogni responsabilità per un’eventuale violazione della normativa sul copyright di immagini o suoni riprodotti. I candidati – e se minori i loro insegnanti e/o tutori – dovranno altresì dichiarare di non aver nulla a pretendere per la partecipazione al concorso, per i lavori realizzati e per la cessione degli stessi a Pax Christi Italia.

L’iscrizione al concorso e, quindi, l’invio dei lavori potranno avvenire on-line, all’indirizzo e-mail concorso@mosaicodipace.it, Rivista Mosaico di Pace - Via Petronelli n.6 - 76011 Bisceglie (BT) - tel. 080-395.35.07

I lavori verranno esaminati da una Commissione, che premierà il primo gruppo classificato per ogni sezione.

La commissione esaminatrice sarà nominata in modo insindacabile da Pax Christi e sarà composta da tre persone.

I gruppi vincitori della scuola secondaria di secondo grado (superiori) riceveranno come premio:

Ospitalità, compresa di vitto e alloggio in un fine settimana di giugno 2020, presso la sede nazionale del Movimento Pax Christi, Casa per la Pace sita in Via Quintole delle Rose, 131, Impruneta, Firenze.

materiale per la scuola per i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado

Pubblicazione sul sito Mosaico di pace.

Il concorso è a partecipazione libera e gratuita.

I lavori con la scheda d’iscrizione e il documento dovranno essere inviati a: concorso@mosaicodipace.it