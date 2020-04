Linea Libera (dal virus)

I virus non vengono mai da soli. Proprio questa pandemia ci sta insegnando che questo virus diventa particolarmente letale quando incrocia condizioni già compromesse e di particolare vulnerabilità. È una iena o uno spregevolissimo avvoltoio che attacca soprattutto gli organismi debilitati, immunodepressi e con un quadro clinico già di per sé critico. Ma quella medica è un'ottima scienza per comprendere anche i malesseri sociali, le patologie collettive di cui soffriamo o quelle su cui dobbiamo vigilare più attentamente. In questo senso mafie, malaffare e corruzione, usura, infiltrazioni criminali, estorsione e zone grigie sono virus pericolosissimi che anche in conseguenza a covid 19 rischiano di trovare un terreno più disponibile nella fragilità e precarietà della vita di tanti e nella crisi economica tanto diffusa. Per questo, oggi più che mai, è necessaria (indispensabile) la rete dei “whistleblower” (coloro che fischiano per attirare l'attenzione), sentinelle di onestà. Linea Libera che risponde al numero verde 800582727 è un luogo di ascolto, incontro e accompagnamento che vuole mettere potenziali segnalanti e denuncianti in grado di districarsi nel complesso del quadro normativo e burocratico, per poter poi proseguire in autonomia un proprio percorso verso i canali istituzionali.