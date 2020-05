Ezio Bosso e la necessità della musica

Poche persone al mondo riuscivano a comunicare vita come Ezio Bosso che da anni aveva un cancro a tormentarlo e, se non bastasse, è subentrata una malattia degenerativa ad affrettarne la morte. Ezio Bosso, 48 anni, non c'è più. Ma ha tracciato solchi sul pentagramma perché lui non è mai stato un esecutore, seppure fine e rigoroso, ma piuttosto un interprete creativo e felice. Uno che la musica la pensava con l'anima e la esprimeva nella gioia. Sembrava che non dirigesse solo con le mani e una bacchetta ma con ogni poro della pelle. Fino all'ultimo. Fino a quando il male che andava occupando spazi e gesti, gli ha lasciato anche solo una possibilità. Dall'ultima intervista con Fausto Pellegrini raccolgo alcune provocazioni: "La musica è una necessità. Come respirare, come l'acqua. La necessità di un musicista è di distribuirla a tutti e far star bene" e poi: "Siamo nati per stare insieme, pur con i dovuti momenti di solitudine". E ancora: "Il potere magico della musica è infinito (…) perché ci rende tutti uguali. Perché ci rende tutti un'unica società che lavora per essere migliore. Perché ci dà speranza. Perché ci rende umani per davvero". E infine: "La musica sussurra e ci svela la vita". Parole da spartito. Grazie Ezio Bosso.