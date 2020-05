Al manicomio

Forse non tutti hanno capito perché la Giornata mondiale contro l'omofobia è stata fissata nella data del 17 maggio. Io l'ho imparato con Eduardo Galeano e mi piace condividerlo con tutti al di là, anzi al di sopra, di ogni altra valutazione morale.

"Le cernie e altri pesci,

i delfini,

i cigni, i fenicotteri, gli albatri,

i pinguini,

i bisonti,

gli struzzi,

i koala,

gli orangutan e altre scimmie,

le farfalle e altri insetti,

e molti altri nostri parenti del regno animale hanno relazioni omosessuali, femmina con femmina, maschio con maschio, per un po' o per sempre.

Meno male che non sono persone: si sono salvati dal manicomio.

Fino al giorno di oggi (17 maggio, n.d.a.) dell'anno 1990, l'omosessualità ha fatto parte della lista dei disturbi mentali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità".