"Non sputare in cielo perché ti ritorna in faccia" è uno dei proverbi che mio padre ripeteva spesso. Da giovane mi è sempre sembrato il riflesso di una mentalità fatalista con una visione "del cielo" particolarmente rancorosa e vendicativa. A pensarci oggi è, né più né meno, che l'ineluttabilità della legge di gravità che da Newton in poi conosciamo e che evidentemente non si applica solo alla mela ma anche agli sputi. Peccato che Bolsonaro e i suoi tanti (troppi) emuli non abbiano avuto la possibilità di incontrare mio padre perché se no avrebbe capito per tempo che a negare pervicacemente e ostinatamente la realtà, si rischia di beccarsi lo sputo in faccia. Ma a quanto pare, il presidente del Brasile non sembra averlo compreso nemmeno dopo aver subito il contagio. Infatti sono convinto che, a differenza delle migliaia di indios dell'Amazzonia che non hanno medicine, ospedali e reparti di terapia intensiva, il presidente sarà seguito secondo tutte le terapie del caso, ma la sua personalità clownistica e la politica ottusa che persegue gli fa dire: "Mi curerò con l'idrossiclorochina" che tutti gli scienziati del mondo sono concordi ad escludere come terapia. A volte non è il cielo ad essere vendicativo ma piuttosto gli uomini ad essere tragicamente stupidi. Bolsonaro non sputare in cielo!