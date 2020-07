I valori di Berlinguer

Ascoltiamole bene le parole che Salvini ha detto per annettersi Berlinguer e i suoi "valori": "I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer – ha detto – : lavoro, fabbriche, operai, insegnanti, agricoltura, artigiani... adesso sono stati raccolti dalla Lega, quindi se il PD chiude in Botteghe oscure e la Lega apre, è un bel segnale". Ancora una volta siamo di fronte a una comunicazione falsificata che punta più sull'effetto e la provocazione che sul senso delle cose dette. Salvini si riferisce ai valori di Enrico Berlinguer ma di fatto elenca mestieri, professioni e luoghi di lavoro che, di per sé, non sono affatto valori. Salvini dimentica che i valori sono altri oppure non li conosce, oppure non riesce a declinarli. Quelli di Berlinguer ad esempio erano "Il comunismo è la trasformazione secondo giustizia della società" (Tribuna Politica, 7 febbraio 1980). Ancora: "La questione morale esiste da tempo. Ma ormai essa è diventata la questione politica prima ed essenziale perché dalla sua soluzione dipende la ripresa di fiducia nelle istituzioni, la effettiva governabilità del paese e la tenuta del regime democratico". E poi: "Nel Pci esiste ed opera la volontà non solo di costruire e di far vivere qui in Italia un partito laico e democratico, come tale non teista, non ateista, non antiteista, ma di volere anche, per diretta conseguenza, uno Stato laico e democratico, anch'esso dunque non teista, non ateista, non antiteista." (dalla lettera di risposta a Luigi Bettazzi, vescovo di Ivrea, 14 ottobre 1977). Infine: "Per prima cosa bisogna avere delle idee-forza: la difesa della pace e il disarmo sono una di esse, così come lo è il "nuovo socialismo", così come lo è il nuovo ordine economico internazionale". Questi sono alcuni dei valori in cui Berlinguer ha creduto. Salvini è davvero pronto a sottoscriverli e a perseguirli coerentemente?