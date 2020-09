Il fuoco di Lesbo brucia la vita e consuma le speranze di bambini, uomini e donne che non cercano fortuna ma solo occhi che rintraccino la dignità che è in loro. Il fuoco di Lesbo è una lanterna che si alza nella tenebra che ci abita. Buio fitto di umanità che ci rende ciechi di fronte ai nostri simili. Che incendi ogni odio e ogni disprezzo, ogni incomprensibile rifiuto, ogni porta sbattuta in faccia alla vita che chiede vita. La verità è che quelle fiamme non sono tanto lontane da ignorarne il bagliore ma nemmeno troppo vicine da farci paura. Sono sufficienti per lanciare segnali e messaggi nella notte. Non ci resta che imparare a leggere. Ci serve una nuova grammatica che ci insegni a leggere il dolore e a scrivere la solidarietà. E adesso prendi un quaderno bianco e scrivi cento volte fratello e centocinquanta volte sorella.