"E alla fine, molta gente ci ha sostenuto in questi anni, una ventina d'anni, e devo essere molto grato a queste persone, quelle che - anonime - decidono nel grembo del popolo. In politica non esiste la successione, ci sono le cause: uomini e donne passiamo. Alcune cause resistono e si trasformano perchè l'unica cosa certa che resta è il cambiamento. La biologia influisce sul cambiamento però allo stesso modo deve esistere la predisposizione al cambiamento per dare opportunità alle nuove generazioni, aiutare a costruire il futuro dal momento che la vita se ne va e le cause restano.

Mi è successo di tutto nella vita. Sono rimasto per sei mesi con le mani legate con un filo di ferro dietro la schiena. Non riuscire più a trattenerla e quindi defecare in un camion nel quale ero rinchiuso da due o tre giorni. Restare due anni senza che mi permettessero di lavarmi, riuscire a lavarmi con una tazza d'acqua e un panno. Mi è successo di tutto. Però non odio nessuno. E vi chiedo di trasmettere ai giovani di dire sempre grazie alla vita, perché avere successo nella vita non è vincere ma alzarsi in piedi e riprendere dopo ogni caduta. Grazie, molte grazie". (Jose Mujica, Discorso d'addio al Senato, Montevideo, 20.10.2020)