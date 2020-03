Economie per un futuro sul pianeta

A cura di Nicoletta Dentico e Marco Piccolo



Disuguaglianze economiche,

politiche e sociali

che si intrecciano,

destinate a passare

da una generazione all'altra.

Élite finanziarie che puntano

sul tavolo del mondo,

in un gioco di conquista

senza regole: accumulano ricchezze,

tengono in mano le sorti del pianeta,

ridisegnano il governo del mondo.

Come siamo arrivati a questo feudalesimo

su scala globale?

Senza cedere alla rassegnazione,

nelle pagine di questo dossier,

ci addentriamo in uno dei temi

più decisivi della contemporaneità:

l’economia e il futuro dell’umanità.